Atletico Madrid k.o. col Chelsea, Oblak ci crede: “Siamo tutti convinti di poter ribaltare il risultato al ritorno”

Una sconfitta sicuramente inattesa quella che ha colpito l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea. 0-1 per i blues il risultato finale con un gran gol di Olivier Giroud a decidere la gara. Niente da fare per il Colchoneros e neppure per Jan Oblak, neppure nell’occasione del gol del francese. Proprio l’estremo difensore del club spagnolo ha commentato ai microfoni della Uefa l’esito del match con grande voglia e spirito in vista del ritorno.

Oblak ci crede: “Possiamo ribaltare il risultato al ritorno”

“La sfida è sempre giocare bene in difesa, a prescindere dal piano generale della partita”, ha esordito Oblak. “Questo non vuol dire che abbiamo giocato male. Negli spogliatoi ho visto negli occhi di ognuno di noi la fiducia nel futuro, in quella che sarà la gara di ritorno. Tutti pensano a vincere il ritorno. Questo è il calcio. A volte vinci, a volte perdi … Abbiamo ancora una partita da fare e dobbiamo essere pronti. Ora tutti i pensieri sono occupati solo dalla voglia di recuperare il gap e ribaltare l’esito della gara d’andata”.

Sul momento poco entusiasmante dei suoi anche in Liga con qualche stop di troppo: “Ultimamente le cose non sono andate come volevamo. Un po’ tutto contro di noi e onestamente non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Ma dobbiamo mantenere un atteggiamento positivo. La stagione è lunga e ci saranno momenti difficili. Dobbiamo mostrare la forza e la coesione della nostra squadra”.