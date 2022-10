Atletico Madrid, retroscena su rigore fallito da Carrasco: voleva tirarlo Joao Felix ma…

"Se è la giornata più dura come allenatore? Sì, è la più dura da quando sono in panchina. Purtroppo è stata una gara complicata, è la seconda volta in 10 anni che siamo fuori dagli ottavi di finale". Erano state queste le parole di Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, mercoledì sera, dopo l'eliminazione dalla Champions League e soprattutto dopo i secondo finali della gara contro il Bayer Leverkusen che avevano visto i suoi fallire un rigore e colpire una traversa nella stessa azione.