Atletico Madrid, Savic: “Non ci arrendiamo mai. Il mio gol? Lo sapevo. Quando ho visto Gimenez saltare…”

“Questa è la Champions League”, parola di Stefan Savic, difensore centrale dell’Atletico Madrid, protagonista della rete dei colchoneros che ha dato l’inizio alla rimonta contro la Juventus nella prima uscita del girone.

Come riporta Mundo Deportivo, il difensore ex Fiorentina ha commentato l’esito della gara rivelando anche un particolare sulla sua rete.

MAI MOLLARE – “Questa è la Champions League, lo sappiamo. Partite contro grandi squadre. Sono stati bravi a segnare due volte, ma noi altrettanto a non arrenderci mai. Questa è stata la nostra forza. Ci abbiamo creduto, siamo una squadra che non si arrende mai e siamo molto felici di come sia finita”, ha detto Savic.



IL GOL – E in occasione della rete che ha accorciato le distanze, la sua prima in Champions League, il difensore ha aggiunto: “Sono molto contento perché è il mio primo gol in Champions, e ho una doppia soddisfazione perché non stavo molto bene. Ho avuto la febbre la scorsa notte e anche prima della gara. Il gol? Quando ho visto Giménez saltare, so che vince i duelli di testa ed ero nella posizione giusta per ricevere e fare gol. I troppi gol subiti? Rispetto al passato giochiamo più aperti, perché abbiamo giocatori più offensivi, ma alla fine miglioreremo. Con il tempo saremo molto meglio in difesa”, ha concluso Savic.