Barcellona, Griezmann: “Psg superiore in tutto. Mbappè è dello stesso livello di Messi e Ronaldo”

Difficile trovare spiegazioni dopo un k.o così pesante in casa. Il calciatore del Barcellona Antoine Griezmann ci prova e così ha analizzato l’andata degli ottavi di Champions League contro il Paris Saint-Germain, conclusasi con un clamoroso 1-4 a favore della squadra parigina al Camp Nou. “Sono stati superiori i francesi in tutto. Noi abbiamo avuto opportunità di far gol ma non abbiamo giocato la nostra partita migliore”, ha commentato l’attaccante che ha assicurato che “non è l’immagine che vogliamo dare di noi. Dovevamo fare una partita quasi perfetta e non l’abbiamo fatto. È difficile segnare quattro gol al Parc des Princes anche se andremo a Parigi per cercare di vincere“.

MBAPPE’

Poi il numero 7 del Barcellona elogia il connazionale Mbappè autore di una tripletta al Camp Nou. “Sono contento per lui, era stato criticato molto e si è riscattato. Ma credo che il Paris Saint-Germain abbia una stella molto grande anche in futuro, che sarà al livello di Leo (Messi) o Cristiano (Ronaldo). Dobbiamo congratularci con lui, perché ha fatto una grande partita”