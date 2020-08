Bayern Monaco, Alphonso Davies e la maglia non scambiata con Messi: “Gliel’ho chiesta ma… era turbato”

Fresco di vittoria sul Lione e di approdo alla finalissima di Champions League col suo Bayern Monaco, Alphonso Davies è tornato anche sugli attimi appena successivi alla partita contro il Barcellona terminata 8-2 per i tedeschi. L’esterno del club bavarese, parlando a BT Sport ha commentato un particolare momento dopo il triplice fischio che ha visto anche Lionel Messi protagonista.

Alphonso Davies e la maglia non scambiata con Messi

“Volevo la sua maglietta e gliel’ho chiesta”, ha raccontato Alphonso Davies sul momento vissuto con Messi al termine della gara dei quarti di finale di Champions. “Gliel’ho chiesta ma penso fosse un po’ turbato. Ma va bene lo stesso. Pazienza. Gliela chiederò la prossima volta”. Evidentemnte La Pulce era davvero scossa e non è chiaro se ci sia stato un rifiuto o solamente un’incomprensione. Certo è che per un fenomeno come lui essere battuto 8-2 deve essere stato un brutto colpo.

