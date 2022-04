Bayern Monaco e la maledizione Emery: il record interrotto in Champions dal mister

I tedeschi fermano la loro striscia consecutiva di partite senza sconfitte iniziata proprio con il mister ora al Villarreal

Redazione ITASportPress

Il Bayern Monaco torna a perdere in trasferta in Champions League. La caduta dei tedeschi nell'andata dei quarti di finale contro il Villarreal è sicuramente il risultato più inatteso del turno di Coppa.

1-0 per il Sottomarino giallo, in grado di avere la meglio sulla corazzata di Nagelsmann. La formazione guidata da Emery ha giocato un'ottima sfida trovando la via del gol con Danjuma. Una rete che fa segnare anche la fine di un record per i bavaresi,,,

Come riportato da Opta, infatti, la sconfitta subita in casa del Villarreal chiude un ciclo positivo di 22 gare consecutive per i tedeschi, che fuori casa non perdevano addirittura da settembre 2017. Per il Bayern Monaco si tratta di una sorta di maledizione contro... Unai Emery. Anche in quell'occasione, l'avversario era proprio il tecnico basco, all'epoca alla guida del Paris Saint-Germain con cui vinse per tre reti a zero.

Vedremo se i tedeschi saranno in grado di riprendersi e far ripartire una serie così importante di risultati. Intanto, in Germania saranno chiamati a ribaltare l'esito del match per approdare alle semifinali di Champions.