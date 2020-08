Bayern Monaco, Gnabry ammette: “Fortunati a non subire gol all’inizio. E in avanti siamo stati pratici”

Grande protagonista della semifinale disputata nella notte contro il Lione, Serge Gnabry, autore di una doppietta, ha parlato della vittoria del suo Bayern Monaco contro i francesi che è valsa l’accesso alla finale di Champions League di domenica contro il Paris Saint-Germain.

Gnabry: “Fortunati all’inizio e pratici in attacco”

Non fa giri di parole l’attaccante protagonista di due gol su tre del Bayern Monaco e ai microfoni di DAZN, come riporta Goal, ammette quel pizzico di fortuna soprattutto nelle battute iniziali: “Siamo stati fortunati, specialmente nella fase iniziale”, ha detto Gnabry. “Il Lione ha fatto tanta pressione e hanno avuto alcune occasioni di fare gol. Siamo stati fortunati a non subire gol”. E verso la finale di domenica contro il Psg: “Domenica daremo tutto per vincere la finale. Sarebbe la ciliegina sulla torta ad una stagione fantastica”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE