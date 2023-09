Bayern Monaco, Muller fa 100 in Champions e lui: “Non è ancora finita…”

Entra ufficialmente nella storia della Champions League Thomas Muller, che con la vittoria di mercoledì ha raggiunto quota 100 presenze nell'ambita competizione. Il trequartista delBayernMonaco è contento del traguardo agganciato in una bella partita come quella contro il Manchester United e non ha voglia di accontentarsi. Come dichiarato dallo stesso nel post della gara, non ha nessuna voglia di fermarsi, anzi: "È da tantissimo tempo che sono in Champions League - ha esordito il calciatore ormai 34enne -. Ma non abbiamo ancora finito, e nemmeno io lo sono ancora...". Ricordiamo che l'asso tedesco aveva detto il suo esordio in Ucl ben 14 anni fa, precisamente il 10 marzo 2009 nella vittoria per 7-1 contro lo Sporting Lisbona.