Bayern Monaco, Neuer: “Siamo più forti della squadra del Triplete nel 2013”

Si gode la vittoria del suo Bayern Monaco Manuel Neuer autore di alcune parate importanti nella semifinale contro il Lione. Il portiere tedesco vola in finale di Champions League dove, domenica sera, sfiderà un’altra squadra francese: il Paris Saint-Germain. Nessun timore nelle sue parole rilasciata ai media nella notte anzi, la consapevolezza di essere ancora più forti della squadra che già nel 2013 era riuscita a vincere il fantastico Triplete: campionato, coppa nazionale e Champions League.



Neuer: “Più forti del Bayern Monaco del 2013”

Come riporta Sports Max, Neuer ha commentato: “Siamo più forti e siamo messi meglio in campo rispetto al passato. Ora abbiamo una qualità della rosa più ampia rispetto a prima che non comprende pochi calciatori ma tutta la squadra. Questa squadra è fantastica”. E ancora sulla stagione, iniziata con tante difficoltà sotto la guida dell’ex tecnico Kovac,: “Con Flick sappiamo cosa fare. La calma lo caratterizza, soprattutto prima di partite come questa. Ci ha preparato molto bene per ogni gara, indipendentemente dall’avversario contro cui abbiamo giocato. Abbiamo sempre un piano per affrontare la nostra rivale e i risultati si vedono poi sul campo”.

