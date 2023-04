Benfica-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 al Da Luz per l'andata dei quarti di Champions. Benfica e Inter si daranno battaglia.

Redazione ITASportPress

Benfica-Inter in campo oggi, martedì 11 aprile 2023 alle ore 21 per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Una gara importantissima per entrambe le squadre che possono provare a sognare in grande nel torneo.

Benfica-Inter, le ultime Momenti diversi per le due squadre per quanto riguarda i rispettivi campionati. Il Benfica è al comando nonostante l'ultima sconfitta subita ad opera del Porto.

L'Inter di Inzaghi, invece, sta vivendo un periodo di scarsi risultati dove la vittoria manca ormai da ben cinque turni in Serie A.

Le due formazioni vedranno in campo soprattutto Joao Mario, ex del match, Rafa Silva, Aursnes a sostegno di Goncalo Ramos da una parte. Lautaro Martinez e Dzeko, invece, in attacco per i nerazzurri.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Benfica-Inter si disputerà, come detto, oggi martedì 11 aprile alle 21:00. La sfida valida per i quarti di finale d'andata verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su Mediaset Play.

La gara verrà trasmessa in diretta anche da Sky, sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213). Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.