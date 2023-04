Benfica, Rui Costa: “Inter? Bello sfidare le italiane, ma vogliamo la semifinale”

A margine del pranzo UEFA, Rui Costa è intervenuto ai microfoni ufficiali del club portoghese relativamente alla sfida Benfica-Inter. "Sono davvero orgoglioso di esser arrivati fin qui, è il secondo anno consecutivo che il Benfica è tra le migliori otto squadre in Europa ed il sogno è proprio quello di continuare così e andare avanti. La squadra merita la semifinale per quello che ha fatto a anche se la sfida sarà dura, puntiamo a passare il turno". Il match andrà in scena oggi martedì 11 aprile al Da Luz di Lisbona, con fischio d'inizio programmato per le 21:00.