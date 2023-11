Bonucci esalta Raspadori: “Ha tutto. Ecco perché mi ricorda Quagliarella”

Solo un pareggio per il Napoli contro l'Union Berlino. Al Maradona, gli uomini di Garcia non sono andati oltre l'1-1 contro i tedeschi, reduci da 12 sconfitte consecutive in tutte le competizioni. Con una vittoria il Napoli avrebbe quasi chiuso il discorso qualificazione, ma Bonucci e compagni hanno resistito e rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Politano. Proprio il difensore ex Juventus, a fine partita, ha elogiato la prestazione di Giacomo Raspadori, suo compagno in Nazionale, reduce da un brillante periodo di forma ma rimasto a secco ieri. Proprio un guizzo di Raspadori aveva deciso la gara di andata tra le due squadre.

LE PAROLE DI BONUCCI - Ai microfoni di Sky, il difensore ha parlato così dell'attaccante ex Sassuolo: "Stasera mi è toccato Jack, che mi ha fatto correre a destra e sinistra. Ha un grande futuro davanti a sé: è completo e lo dico da diversi anni. Il livello che sta avendo lo dimostra. Raspadori somiglia molto a Quagliarella: non gli devi dare spazio e devi essere concentrato per 95 minuti. Sa fare gli eurogol come Fabio. Sono stato ammonito alla prima distrazione, ma me la sono cavata come Chiellini alla finale di Wembley”.