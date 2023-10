Union Berlino, Bonucci sui social: “Il club prima di tutto”, ma chiede confronto

L'ex Juventus non ha giocato contro il Napoli e potrebbe scoppiare un caso in casa Union Berlino

L'Union Berlino è sempre più in crisi. Contro il Napoli è arrivata la terza sconfitta in tre uscite di UEFAChampions League e la nona consecutiva contando anche la Bundesliga. La panchina di Urs Fischer non sembra in bilico, ma intanto potrebbe esserci un caso Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus, infatti, è rimasto in panchina contro la squadra di Rudi Garcia per scelta tecnica.