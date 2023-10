Borussia Dortmund-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il calcio d'inizio è in programma per le 21:00 al al Signal Iduna Park. Milan a caccia dei tre punti in questa seconda giornata dei gironi di UCL

Il Milan farà visita al Borussia Dortmund per la seconda giornata dei gironi di Uefa Champions League. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 21:00 di oggi, mercoledì 4 ottobre, e vedrà una gara molto combattuta degna della competizione che la ospita.

Borussia Dortmund-Milan, le ultime

I padroni di casa scenderanno in campo spinti dal pubblico. L'obiettivo sarà quindi incutere timore nei rossoneri e guadagnare campo, magari andando anche a rete. Per l'occasione il Borussia Dortmund dovrebbe confermare il 3-5-2 canonico con gli stessi undici schierati per la scorsa sfida contro il Psg. Attenzione a Emre Can in mezzo al campo e Adeyemi in attacco, ha spunto e sa come colpire gli avversari. Il terzetto difensivo rimane invariato, con Sule, Hummels e Schlotterbeck.