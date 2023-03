Brugge, il Benfica condanna Scott Parker: ufficiale l’esonero

Fatale per il tecnico del Club Brugge, Scott Parker l'eliminazione dalla Champions League. La società belga dopo il doppio k.o. contro il Benfica ha deciso di esonerare l'allenatore che ha pagato a caro prezzo un appuntamento dalla pesante importanza. Ieri nella sfida di ritorno sono stati 90 minuti di sofferenza per la squadra belga che ha dovuto far fronte ad un'armata di livello troppo elevato che già aveva vinto anche la gara di andata in Belgio. In terra lusitana è stata una debacle clamorosa per il Brugge sconfitto 5-1, con la squadra di Roger Schmidt che si mette in mostra disegnando calcio. Il pesante risultato vale come un umiliazione troppo grande da sopportare, la quale è appunto costata l'incarico al tecnico di origini inglesi.