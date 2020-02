Capello, stoccata al Barcellona: “Statico e dipendente da Messi. Sull’errore di Callejon…”

Un pareggio che tiene virtualmente aperti i giochi per il passaggio del turno. Napoli e Barcellona impattano sull’1-1 nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. A commentare la sfida è stato l’ex allenatore Fabio Capello che dagli studi di Sky Sport ha detto la sua sulle due compagini non mancando di pungere qualche giocatore, da una e dall’altra parte.

CRITICHE – Se da una parte l’ex ct ha elogiato la prova degli azzurri e del tecnico Gattuso, dall’altra non sono mancate parole forti nei confronti di Callejon, colpevole di un errore davanti a Ter Stegen, e dei blaugrana, troppo legati alla prova individuale di Messi: “Complimenti a Gattuso che ha preparato molto bene la gara, non ha concesso praticamente nulla all’avversario. Il Napoli ha creato tre occasioni nitide oltre il gol: due con Insigne e una con Callejon che secondo me non poteva sbagliare una palla così importante”, ha detto Capello. “Il Barcellona finché non si accende la luce di Messi è abbastanza statico e facile da imbrigliare. Questo Napoli è piaciuto perché ha giocato con tanta umiltà, mentre il Barcellona è legato alla genialità di Messi”.