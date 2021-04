Capello stronca Emre Can: “Ha regalato un rigore al City”

L'ex mister ha commentato la prova del centrocampista del Borussia Dortmund

Il Manchester City batte il Borussia Dortmund e supera il turno di Champions League approdando alle semifinali. Una gara combattuta e che aveva visto i tedeschi passare in vantaggio col gol del giovane Bellingham. Poi, un intervento maldestro dell’ex Juventus Emre Can ha “regalato” un rigore alla squadra di Guardiola. Tiro dagli undici metri abilmente trasformato da Mahrez che ha dato il là al ribaltone del punteggio, 1-2 finale in favore degli inglesi.