Carragher stronca Van Dijk: “Nella difesa del Liverpool potrei prendere il suo posto”

Dure critiche dopo il 5-2 subito in Champions dai Reds a opera del Real Madrid.

Redazione ITASportPress

Durissima serata per il Liverpool che ad Anfield, davanti al proprio pubblico, ha perso clamorosamente per 5-2 contro il Real Madrid. Nonostante l'iniziale doppio vantaggio, i Reds non sono stati in grado di fare loro la gara e, anzi, hanno poi dovuto fare i conti con un finale davvero pesante. A commentare quanto accaduto nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League è stato a CBS Sports, come riportato dal Sun, Jamie Carragher, storica bandiera del club inglese, che ha avuto parole decisamente dure per il pacchetto arretrato della squadra di Klopp.

In modo particolare, l'ex leggenda ha preso di mira alcune recenti dichiarazioni di Virgil Van Dijk: "Come sostenevo, era assolutamente immotivato parlare del Liverpool che era tornato dopo le ultime gare in Premier League. Anche contro Everton e Newcastle non aveva fatto bene", ha esordito Carragher.

"Come tifoso non vorrei mai criticare o andare contro la squadra ma davanti a certe prestazioni è inevitabile analizzare. Tutti parlano che al Liverpool serve un centrocampista. Io dico che alla squadra di Klopp - che stimo e ammiro per tutte le belle cose che ha fatto in questi anni - serve un difensore".

Proprio con questa premessa, Carragher ha aggiunto: "Qualche tempo fa, sorrido, Van Dijk aveva detto che io non sarei stato in grado di giocare in questa difesa del Liverpool. Beh, io dico che non sono affatto male ora. Anzi, che potrei prendere proprio il suo posto nel pacchetto difensivo. Anche in questo momento. E anche Joe Gomez in questa gara. Non vorrei mai parlare male dei giocatori del Liverpool ma... Ok, serve un difensore".