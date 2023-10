Cassano critica Leao e il portoghese replica mettendo l’emoji del pagliaccio

Come al solito Cassano non le manda a dire. L'ex Roma e Real Madrid, dopo la gara di Dortmund pareggiata 0-0 dal Milan che con Leao ha fallito tre occasioni limpide, ha reagito prendendo di mira proprio il portoghese. Cassano lo ha attaccato dicendo che non sa essere decisivo: "Gli manca sempre 1 per fare 31 - ha detto Fantantonio - fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta, non ha mai tirato in porta, zero assist, ha sbagliato la giocata decisiva". Un attacco frontale che ha scatenato la reazione del giocatore del Milan, che su Twitter ha postato il video commentando con diverse emoticon di faccine che ridono e del pagliaccio. Un vero e proprio botta e risposta social.