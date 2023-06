Champions 2024: fasce per le italiane, squadre partecipanti e le tre sorprese

In Germania oltre a Bayern, Borussia Dortmund e Lipsia, la quarta è una sorpresa. Ci sarà infatti un club di Berlino che non è l'Hertha (retrocessa) ma i cugini meno blasonati dell'Union. La capitale tedesca torna in Champions League dopo 23 anni. L'Union è approdato in Bundesliga nel 2019 crescendo per gradi: salvezza abbondante (undicesima), poi l’Europa (settima e quinta), quindi il quarto posto.

In Francia le uniche due squadre a partecipare alla prossima edizione di Champions League sono il Psg e la sorpresa Lens che nel 2020 era ancora in seconda divisione: poi il volo sulle ali di Luis Openda, 20 gol in questo torneo. A Marsiglia, Monaco e Lione restano le coppette Europa League e Conference League.

Per il Portogallo ci saranno il Benfica e il Porto, per l'Olanda ci sarà il Feyenoord, per la Scozia il Celtic e i Rangers, per la Turchia il Galatasaray, per l'Ucraina lo Shakhtar, per la Serbia la Stella Rossa, per la Croazia la Dinamo Zagabria, e per l'Austria il Salisburgo.

FASCE - Per le italiane ecco le fasce: il Napoli in prima nel sorteggio, l'Inter nella seconda, Milan e Lazio in terza.