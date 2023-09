Champions League 2023/2024, date e informazioni

Qual è il calendario della Champions League 2023/2024?

Dopo aver passato in rassegna i vari gironi che compongono il tabellone iniziale di partenza della prima fase della Champions League 2023/2024, esaminiamo ora il calendario. Dunque le informazioni relative alle date dei match trasmessi poi dalle diverse emittenti televisive e piattaforme online. 19 e 20 settembre le prime gare, poi 3 e 4 ottobre, 24 e 25 ottobre, 7 e 8 novembre, 28 e 29 novembre ed infine 12 e 13 dicembre a chiudere i gironi. Quindi poco prima delle festività natalizie si conosceranno le due squadre che hanno superato la prima fase dei rispettivi gironi (per un totale di 16 team) per accedere agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Ad aprire le danze sarà proprio una squadra italiana che ben conosce il palcoscenico europeo: il Milan sette volte campione. A sfidarlo sarà il Newcastle dell’ex Sandro Tonali tra gli altri. Le altre italiane, Lazio, Inter e Napoli seguiranno in quest’ordine gerarchico l’esordio in Champions.

Come vedere le partite in chiaro della Champions League?

Una volta stabiliti i gironi post sorteggi, e dunque stilato il calendario con le varie date delle partite di Champions League, si conoscono poi anche le emittenti tv e piattaforme streaming tramite le quali poter guardare i match. Sky, Amazon Video e Mediaset i canali principali dove avere la possibilità di godere di tutte le partite in questione. La prima e la seconda si suddividono in maniera complementare i diritti di trasmissione; a Canale 5, invece, resta la sola messa in onda delle gare con le squadre italiane oltre le fasi ad eliminazione diretta dagli ottavi in poi. Una vasta gamma tra cui scegliere, tra le proposte a pagamento e quelle gratuite in chiaro. Insomma non resta far altro che prenotare il proprio divano di casa o tavolo in un pub per guardare con occhi ammirati le prodezze dei campioni internazionali del calcio attuale a partire da metà settembre in poi.

Highlights Champions League, suggerimenti su come vederli

A differenza delle gare complete, gli highlights sono fruibili in modo agevole online tramite piattaforme quali YouTube o lo stesso sito ufficiale della Champions League. Questi rappresentano i canali principali da scegliere se si vuole avere un’idea di come sono andate le partite di coppa il giorno dopo. Gli highlights sono da sempre l’opzione preferita da coloro che lavorano e non riescono a trovare il tempo per poter guardare un match di Champions che inevitabilmente porta a fare tardi la sera. Specie, poi, se si vede la partita con gli amici o comunque in compagnia. Motivo per cui è utile sapere come recuperare le sintesi dei match europei l’indomani, per non perdere le azioni salienti andate in scena sul rettangolo verde più prestigioso al mondo.

Quante squadre italiane vanno in Champions League?

Quando abbiamo parlato dei gironi di Champions League 2023/2024 e del calendario della competizione europea citata, inevitabile è stato il riferimento anche alle squadre italiane. Il campionato nostrano nonostante un livello inferiore rispetto a Premier League ed altre leghe estere, vanta ottimi risultati in campo internazionale. Club come Milan, Inter, Juventus, Napoli, Lazio e cosi via, vantano una tradizione ed una storia invidiabile in fatto di trofei in bacheca. Ciò è stato possibile anche grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti durante il cammino in Champions e di conseguenza al miglioramento del ranking UEFA. Esso determina il numero di squadre che ogni campionato può decretare come partecipanti della successiva Coppa dei Campioni a fine maggio. Quindi a chiusura delle varie leghe, dalla Serie A alla Liga spagnola passando per Ligue 1 e Bundesliga o Premier League, tutte sottostanno a questo criterio. La discriminante è il ranking che influenza il numero di squadre in Champions League. Quest’anno la nostra Serie A vede Milan, Napoli, Inter e Lazio a contendere alle altre rose prestigiose europee la coppa dalle grandi orecchie. Ciò in virtù di quanto accaduto la stagione passata, con i rossoneri in semifinale dopo aver battuto proprio il Napoli nel turno precedente, e l’Inter addirittura in finale dopo aver fatto la medesima cosa a danno del Milan. Piazzamenti che hanno consentito l’accesso di 4 squadre nostrane alla Champions 2023/2024. Da sempre per tanto è fondamentale l’andamento in campo europeo per determinare quello in campionato e viceversa. Tutto al fine di far crescere il nostro sistema calcio al pari di quello degli altri Paesi partecipanti in gara.

