Champions League asiatica, Ronaldo in Tagikistan, Neymar in Uzbekistan

Si è svolto a Kuala Lumpur, in Malesia, il sorteggio della fase a gironi della AFC Champions League 2023/24. Al torneo parteciperanno i club sauditi, che recentemente si sono rafforzati con giocatori di punta provenienti dall'Europa. Quindi, Al-Hilal con Neymar e Malcolm è stata abbinata a club iraniani, indiani e uzbeki, l'Al-Ittihad di Karim Benzema giocherà in Iran, Uzbekistan e Iraq, infine l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Brozovic e Mané viaggerà in Iran, Qatar e Tagikistan.