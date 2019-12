Champions League, chiusa la fase a gironi. Ecco tutte le qualificate

Questa sera, mercoledì 11 dicembre, si è chiusa la fase a gironi della Champions League 2019-2020. Prima di vedere quali squadre sono riuscite a passare agli ottavi di finale, vediamo i risultati delle gare delle 21. Oltre al successo per 2-0 di Juventus e Atletico Madrid rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca, annotiamo la manita del Paris Saint-Germain sul povero Galatasaray: 5-0, gol di Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappé e Cavani su rigore. Secondo nel girone il Real Madrid, in grado di vincere 3-1 in trasferta a Bruges con le reti di Rodrygo, Vinicius e Modric. Nel Gruppo B il Bayern Monaco chiude a punteggio pieno col 3-1 sul Tottenham di Mourinho (non ha segnato Lewandowski ed è una notizia), al terzo posto l’Olympiacos grazie all’1-0 sulla Stella Rossa: greci ai sedicesimi di Europa League.

Dinamo Zagabria-Manchester City 1-4

Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 2-0

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2

Bayern Monaco-Tottenham 3-1

Olympiacos-Stella Rossa 1-0

Bruges-Real Madrid 1-3

Psg-Galatasaray 5-0

Ecco chi accede agli ottavi di Champions come prime classificate:

PSG

Bayern

Manchester City

Juventus

Barcellona

Liverpool

Valencia

Lipsia

Ecco chi accede agli ottavi di Champions come seconde classificate:

Real Madrid

Tottenham

Napoli

Lione

Chelsea

Borussia Dortmund

Atalanta

Atletico Madrid