Champions League, disastro Benfica: il record negativo della squadra portoghese

RISPETTO A UN ANNO FA - Il paradosso è ancora più grande facendo un confronto con il rendimento della scorsa stagione. Il Benfica si era qualificato al primo posto in un girone con Psg, Juventus e Maccabi Haifa, con sedici gol fatti e sette subiti. La campagna europea dei lusitani si concluse ai quarti di finale contro l'Inter di Inzaghi, ma la squadra stupì l'Europa esprimendo un calcio divertente ed offensivo. Quanto di più lontano da quello che è il Benfica di oggi, già eliminato ed in lotta con il Salisburgo per un posto in Europa League.