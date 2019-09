Champions League, ecco chi è Orsic: dallo Spezia al tris contro l’Atalanta

Una notte che difficilmente dimenticherà. Mislav Orsic,attaccante croato della Dinamo Zagabria, ha coronato il suo sogno e, nella serata di Champions League contro l’Atalanta, è arrivato, probabilmente, al punto più alto della sua carriera.

Dall’Italia, alla Cina passando per la Corea Del Sud e, alla fine, nella squadra per cui ha sempre fatto il tifo e che gli ha regalato l’occasione di un momento indimenticabile. Nel poker della Dinamo Zagabria contro l’Atalanta è il classe ’92 a prendersi la scena con tre reti, tra il 31′ e il 68′, che non danno scampo alla Dea, all’esordio nella competizione.

SCALATA – Orsic non è un nome totalmente sconosciuto al calcio nostrano. Infatti, nella stagione 2013-2014 lo vediamo, anche se poco, con la maglia dello Spezia in Serie B. Solo 9 presenze senza neppure un gol tanto che al termine della stagione verrà ceduto al Rijeka, all’epoca una sorta di squadra satellite del patron Volpi. Lascerà definitamente l’Italia e lo Spezia all’arrivo di quello che, curiosamente, è adesso il suo allenatore alla Dinamo Zagabria Nenad Bjelica. Il Rijeka, infatti, lo cede subito in prestito senza fargli disputare nemmeno una partita: finisce in Slovenia, al Celje con cui colleziona 13 presenze e 2 reti. Poi il passaggio al Jeonnam Dragons, in Corea del Sud. Qui diventa idolo dei tifosi e segna 12 gol. Nell’annata 2016-17 veste la maglia del Changchun Yatai, in Cina, mentre in quella successiva torna in Corea, nell’Ulsan Hyundai e segna 14 gol in 52 presenze, venendo indicato come uno dei migliori giocatori della Champions League asiatica. Infine, ecco il salto di qualità: nel 2018 la firma con la Dinamo Zagabria, la squadra del suo Paese e con la quale ottiene la prima convocazione in Nazionale da parte del ct Dalic. Nella notte di Champions, la consacrazione: tre gol per far parlare di sé. Ora tutti sanno chi è Mislav Orsic.