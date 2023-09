Champions League, i calendari di Inter, Milan, Napoli e Lazio

Pronti-via, subito Tonali che torna a San Siro: l'appuntamento è per il 19 settembre. Secondo turno, i rossoneri voleranno a Dortmund (4 ottobre). La doppia sfida col PSG è invece prevista il 24 ottobre (in terra francese) col ritorno a Milano il 7 novembre. Quinta sfida, in casa col Borussia Dortmund il 28 novembre: chiusura il 13 dicembre a Newcastle.

Esordio in Portogallo, il 20 settembre i ragazzi di Garcia saranno ospiti del Braga. Poi il debutto casalingo, sfida di lusso a Carlo Ancelotti: il 3 ottobre al Maradona è Napoli-Real Madrid. Terza sfida in programma il 24 ottobre in casa dell'Union Berlino, che ricambierà la visita in Campania l'8 novembre. Quinta giornata: 29 novembre, Real Madrid-Napoli. Chiusura in casa col Braga, il 12 dicembre.