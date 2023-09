Champions League, il Newcastle non ha rispettato il regolamento UEFA

Arrivo in Italia in ritardo per la squadra di Sandro Tonali. Come riportato dall'Inghilterra, il Newcastle United avrebbe infranto il regolamento UEFA predisposto per le gare di Champions League

Newcastle, infrante regole UEFA: i dettagli

Come riportato dall'Inghilterra, il Newcastle United avrebbe infranto il regolamento UEFA predisposto per le gare di Champions League. Come raccontato, il club inglese sarebbe arrivato in ritardo in Italia a causa delle cattive condizioni metereologiche presenti a Milano. In questo modo, l'allenatore Eddie Howe non ha potuto presentarsi in conferenza stampa negli orari stabiliti dall'organo europeo, ovvero tra le 12:00 e le 20:00 locali del giorno della vigilia della gara. La conferenza infatti, è iniziata alle ore 21:00 italiane: ""Fa parte di questo lavoro. Non è qualcosa di molto anomalo. È stato un problema nel tempo, ma ci siamo già trovati in situazioni simili. È qualcosa a cui siamo abituati, anche se siamo arrivati ​​un po' più tardi di quanto vorremmo giocatori. Non è un grosso problema" - ha sostenuto l'allenatore inglese del Newcastle. Da capire se il club bianconero riceverà una sanzione (come da regolamento) o se, data la causa naturale del ritardo, il tutto scagionerà il Newcastle.