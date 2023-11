Champions League, Milano si candida per le finali 2026-2027

La finale di Uefa ChampionsLeague potrebbe presto tornare in Italia. A candidarsi per l'occasione è ancora una volta la città di Milano, che nutriva questo intento già da un paio di anni e nella giornata odierna è passata all'attacco. Il comune ha approvato la delibera che rende quindi valida ed ufficiale la candidatura agli occhi della Uefa. Ora rimane solo da attendere la data del 6 maggio 2024, quando il massimo organo calcistico in Europa assegnerà effettivamente l'evento. L'intenzione delle istituzioni e dello stesso Sindaco Beppe Sala era quella di ripetere quanto fatto nel 2016 con la finale Real Madrid-Atletico Madrid, vinta poi dai blancos di Zinedine Zidane. Quindi rendere omaggio all'occasione giusto dieci anni più tardi. Per andare sul sicuro, inoltre, si è optato per una doppia candidatura per la finale di Ucl del 2026 e quella del 2027.