Champions League, rivoluzione dal 2024: si giocherà di giovedì e…

La Champions League si appresta a cambiare volto. La competizione più importante a livello di club rimarrà invariata per la prossima stagione 2023-2024, mentre nell'anno successivo subirà una rivoluzione interna particolarmente importante. Lo ha annunciato la Uefa stessa in occasione della presentazione dei calendari, anticipando quelli che saranno i cambiamenti più importanti. In primis, il nuovo format sarà composto da più squadre e si passerà dalle 32 canoniche ad un totale di 36. Questi slot potrebbero essere occupati anche da club già particolarmente importanti a livello internazionale, concedendo quindi un quinto slot d'accesso alla competizione.