Coronavirus, l’Atletico Madrid rimborsa i tifosi che hanno rinunciato alla trasferta di Liverpool in Champions

Un bel gesto, per testimoniare il buon senso avuto. L’Atletico Madrid, come informa AS, ha deciso di rimborsare le 290 persone che hanno deciso, causa coronavirus, di non partire per Liverpool ad assistere la partita di Champions League nonostante avessere già acquistato il biglietto.

La gara tra Reds e Colchoneros, infatti, potrebbe essere stata l’origine del contagio da Covid-19 come dichiarato dai più esperti. L’Atletico Madrid ha quindi stabilito di restituire i soldi spesi dai propri tifosi , a cui si vanno a sommare anche i rimborsi già decisi per le gare di Liga contro Valladolid, Alavés e Maiorca, non ancora disputatesi a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo modo la squadra di Simeone compie un bel gesto da 250.000 euro per quanto concerne le gare di campionato e da 17.000 per la gara contro il Liverpool.