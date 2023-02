Courtois, mea culpa dopo papera in Liverpool-Real Madrid: “Ecco cosa volevo fare”

Anche i migliori sbagliano e questa volta è toccato al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois che ha parlato dopo il successo per 2-5 in Champions League contro il Liverpool anche di quella che è stata a tutti gli effetti una sua papera.

Per fortuna, però, i suoi compagni hanno ribaltato tutto: "Il gol di Vinícius ci ha dato slancio e poi Alisson ha avuto un momento come il mio. Tutti sanno che, in contropiede, siamo forti. Non siamo mai battuti, reagiamo sempre. Quei due gol in avvio ci hanno aiutato a farlo. Eravamo calmi, mentalmente, e quando siamo in crescita giochiamo bene", ha aggiunto Courtois.