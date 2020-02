De Bruyne, l’agente: “Non andrò a Madrid a vedere la partita, altrimenti si scatenerebbero delle voci…”

Cresce l’attesa per la gara tra Real Madrid e Manchester City, in programma questa sera al Santiago Bernabeu e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match al quale Patrick De Koster, agente di Kevin De Bruyne, non assisterà dal vivo.

VOCI – “Non andrò a Madrid a vedere la partita – ha detto De Koster a MidMid Podcast -, non voglio controversie. Se mi vedessero là, direbbero subito che sarei lì per trattare un eventuale trasferimento: voglio subito escludere queste voci. Ho una televisione grande a casa, la guarderò lì la partita”.

