Debacle Milan, contro il Psg sconfitta pesante e qualificazione a rischio

Pesante sconfitta del Milan sul terreno del Psg. Nel match della terza giornata della fase a gironi i rossoneri perdono 3-0 e adesso mettono a rischio il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Primo tempo vibrante al Parco dei Principi. Parte meglio il Paris ma il Milan risponde e ci prova con Pulisc e Leao. Mbappé si accende nella seconda parte della prima frazione di gioco, prima scalda i guanti a Maignan e poi lo batte con un bel destro sul primo palo. Al 53' Milan disattento in occasione di un angolo rapidamente battuto da PSG, conclusione di Dembelé, respinta di Maignan sui piedi di Kolo Muani che deposita in rete da pochi passi. Il Paris segna anche il terzo gol: segna Kang-In con un preciso tiro. Notte da incubo per i rossoneri che nel prossimo match ospiteranno a San Siro i francesi.