Due italiani nella top undici Champions League 2022-2023: chi sono

Ma tramite i propri profili social, la Uefa ha anche fatto alcune menzioni d'onore. Una per Khvicha Kvaratskhelia - e con lui il grande Napoli di Luciano Spalletti - premiato come miglior giovane dell'edizione 2022-2023 di Champions League. Poi ancora Rodrigo Hernández Cascante, meglio conosciuto come Rodri, considerato il miglior giocatore di questa Champions. Per lui, ovviamente, si è rivelato fondamentale il gol in finale contro l'Inter.