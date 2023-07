È di Messi il gol più bello della Champions League 2022/2023

Nonostante sia ufficiale che non continuerà la sua carriera in Europa, il nome di Lionel Messi continua a riecheggiare per riconoscimenti delle varie competizioni. Dopo esser stato eletto come miglior giocatore della passata stagione di Ligue 1, la pulce ha anche ricevuto il riconoscimento per il gol più bella della Uefa Champions League 2022/2023. Parliamo di quello segnato a Lisbona, contro il Benfica, con un mozzafiato via vai di scambi e il tocco di prima a trovare il secondo palo. In quell'occasione il Psg pareggiò comunque la partita, ma nulla toglie il grande lavoro di Leo. Ora presterà le sue magiche doti all'Inter Miami, ma la Champions non lo dimenticherà mai.