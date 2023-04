Finale di Champions League in USA? La Uefa ci pensa e Ceferin dice sì

Si, in un futuro non troppo remoto le finali di Uefa Champions League potrebbero esser disputate in Nord America. A confermarlo è lo stesso Aleksander Čeferin in un'intervista concessa a Men in Blazers, con il presidente convinto delle possibilità del mercato americano. In particolare sono state prese in considerazione le partite di EURO2020, con il trionfo dell'Italia che sarebbe stato particolarmente seguito oltreoceano.