Genk, Mazzù: “Questo il nostro punto di partenza. E Fabian Ruiz era da rosso”

Un ottimo pareggio, quello conquistato dal Genk contro il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara che è stata così commentata dal tecnico della formazione belga Felice Mazzù in conferenza stampa.

SODDISFAZIONE – “Sono molto contento, i ragazzi hanno avuto un’ottima mentalità: questa è un’ottima notizia per il futuro. I ragazzi hanno capito quanto sia alto il livello della Champions, mentre con il Salisburgo non abbiamo giocato da squadra. Il risultato di oggi deve essere il nostro punto di partenza. Siamo stati bravi in entrambe le fasi, sia in attacco che in difesa. Hagi? Sta diventando ogni settimana sempre più forte. Oggi ha dato fantasia alla squadra, ha creato diverse occasioni giocand tra le linee. Fabian Ruiz? Il suo fallo era da rosso: saremmo stati in una situazione di due contro uno, con la possibilità di segnare”.