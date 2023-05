Grealish, il messaggio della mamma prima di Real-City: “Ecco cosa mi ha scritto”

Jack Grealish, attaccante del Manchester City, è stato protagonista della semifinale di Champions League disputata dai suoi al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Sebbene non ci siano stati spunti particolari da parte sua, l'inglese ha battagliato e fatto il massimo trovandosi anche a lottare col diretto marcatore Carvajal. Una motivazione in più per fare bene gli era stata data da un messaggio speciale, ricevuto poco prima del fischio d'inizio.