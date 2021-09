I pronostici di Owen: “United vincerà e anche il Chelsea. Juventus non è quella di una volta”

L'ex attaccante fa i pronostici sulle sfide di Champions League delle inglesi di questa sera

Redazione ITASportPress

Michael Owen fa i pronostici per le gare odierne di Champions League ed in modo particolare si sofferma sulle partite di Manchester United e Chelsea impegnate rispettivamente contro Villarreal e Juventus. (COME VEDERE JUVENTUS-CHELSEA).

Come riporta il Mirror, l'ex storico attaccante inglese ha voluto dire la sua sui due big match di Coppa partendo dai Red Devils: "Credo che la sconfitta del Manchester United contro lo Young Boys non era pronosticabile per questa ragione penso che dopo quella gara si debba solo vincere. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato positività ma dopo qualche risultato negativo l'effetto potrebbe non bastare. Emery è un allenatore esperto ma credo che il Villarreal non avrà scampo. Dico 2-0 per il Manchester United", ha detto Owen.

E sulla Juventus: "Ho visto il Chelsea contro il Manchester City in campionato ed è stata una prova deludente. Ma questa è la Champions e credo che il Chelsea possa avere le sue chance per mantenere il trofeo. La Juventus ha iniziato la stagione di Serie A in pessima forma e, francamente, non sembra proprio la squadra di una volta. Non li cancellerei mai del tutto, soprattutto con Allegri al timone, ma mi auguro che il Chelsea torni da Torino con una vittoria. Dico Chelsea 1-0: questo è il mio pronostico".