Il figlio provoca i tifosi del Milan, Shearer tuona: “F*****o stupido”

Non l'ha presa benissimo, Alan Shearer. E stavolta in mezzo non c'è solo il Newcastle, la squadra per cui l'ex bomber inglese ha giocato per una vita portandola a giocare per l'ultima volta in Champions League prima di quest'anno. C'è anche il figlio, che ha viaggiato a Milano assieme alle migliaia di tifosi del Newcastle per godersi dal vivo l'atmosfera di San Siro: quella che ha battezzato il ritorno ufficiale dei Magpies nella massima competizione europea. Ma il giovane Shearer non si è comportato benissimo...