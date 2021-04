Il Porto stuzzica la Juventus: video e colonna sonora del Titanic per vittoria in Champions contro bianconeri

“Non diventa mai vecchio. Drama time”. Sono queste le parole con le quali il Porto ha deciso di dare “la buonanotte” ai suoi tifosi nelle scorse ore. Pubblicando su Twitter un filmato che ricorda la grande impresa di Champions League contro la Juventus e, precisamente, la punizione decisiva di Sergio Oliveira nei tempi supplementari dell’ottavo di finale di ritorno del match.

Porto, sfottò social alla Juventus

È passato quasi un mese dall’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto eppure, ancora oggi, la squadra portoghese continua ad esultare. Il post sui social ha davvero riacceso gli animi dei fan portoghesi ma anche di quelli di bianconeri che, sicuramente, non avranno gradito, specie la colonna sonora scelta in sottofondo per il filmato. Il video della punizione decisiva di Sergio Oliveira nei tempi supplementari dell’ottavo di finale di ritorno all’Allianz Stadium, infatti, è stato accompagnato dalla nota musica del film Titanic…

Non servono ulteriori spiegazioni per decifrarne il senso… Tra i commenti al post del Porto tanti altri sfottò nei confronti della Juventus e di Cristiano Ronaldo, reo di essersi voltato mentre si travava in barriera e aver concesso con maggiore facilità di centrare la porta al rivale.