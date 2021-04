Il tifo scatenato di Liam Gallagher per Psg-City: Neymar preso di mira e anche Pep…

Il noto cantante ha vissuto la partita in modo molto acceso

C'era grande attesa per la semifinale d'andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester City . Al Parco dei Principi è andato in scena uno spettacolo incredibile che ha visto, dopo l'iniziale vantaggio dei parigini, gli inglesi portare a casa la posta piena.

L'ex frontman dei leggendari Oasis ha seguito con impazienza la gara. Dallo svantaggio dopo la rete di Marquinhos fino al ribaltone. Sul punteggio di 1-0 a favore dei parigini, con il City in difficoltà abbastanza evidente al termine di un primo tempo, Gallagher se l'è presa con Pep Guardiola invitandolo a fare qualche mossa: "Metti Sergio (Aguero ndr) e smettila di cazzeggiare", ha scritto il tifoso Citizens.

Nonostante il manager catalano non abbia seguito il consiglio le cose sono andate un po' meglio ma prima delle reti di De Bruyne e di Mahrez, ecco lo sfogo ai danni di Neymar : "Manda via quel tuffatore di Neymar", ha detto Gallagher rivolgendosi all'arbitro. "Neymar è proprio una 'fighetta". Imbarazzante", ha proseguito.

Prima che le cose potessero sfuggirgli di mano, per fortuna, il suo City ha ribaltato la gara e Gallagher si è potuto godere il successo, celebrato con un "I said maybeeeeeeeeeeeeee", come la nota canzone...