Impresa il Milan contro il Psg, vince anche la Lazio contro il Feyenoord

Il Milan con una prestazione maiuscola ha battuto a San Siro il Psg per 2-1. La squadra di Pioli torna a vincere in Champions e rimette in discussione la qualificazione. Skriniar trova subito il vantaggio per i suoi ma immediato arriva il pari in rovesciata di Leao. Prima della mezz'ora Mbappé spreca, Dembelé prende la traversa e dall'altra parte Giroud e Leao mancano la rete del raddoppio. A inizio ripresa proprio Giroud firma la rimonta, trafiggendo l'ex Donnarumma (accolto dai fischi). Nel finale Psg ha attaccato ma con bassa intensità e il Milan si è chiuso bene portando a casa i tre punti che lo portano al terzo posto nel girone dominato dal Borussia Dortmund prossimo avversario dei rossoneri a San Siro. Nell'altra gara di Champions la Lazio ha battuto il Feyenoord per 1-0 con un gol di Immobile a fine primo tempo. Nella ripresa, gli olandesi provano a spingere ma i biancocelesti gestiscono e conquistano tre punti preziosi. Capitolini al secondo posto un punto meno l'Atletico Madrid.