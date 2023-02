Inter al settimo cielo: Lukaku affonda il Porto

Con un gol di Lukaku nel finale l'Inter supera il Porto nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria meritata quella della squadra nerazzurra che ha cercato con insistenza la via del gol. Ma è stata anche una vittoria sofferta perchè il Porto in contropiede è stato pericoloso e in una circostanza l'Inter ha evitato il gol grazie a tre parate in sequenza del portiere Onana davvero insuperabile. La squadra portoghese è crollata nel momento in cui è rimasta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Otavio. Adesso l'Inter andrà a far visita al Porto partendo da un buon vantaggio.