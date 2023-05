Inter, Barella: “Più squadra in Champions. La musichetta dà la spinta in più”

Verso l'euroderby di Champions League, il centrocampista dell'Inter ha fatto il punto sulle sue emozioni e sull'atmosfera che si vive in Coppa.

Redazione ITASportPress

Manca poco alla semifinale di Champions League tra Intere Milan per la semifinale d'andata. Ai microfoni della Uefa ha parlato Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro. Il giocatore ha parlato delle emozioni di giocare questa competizione e ha ammesso che in Europa c'è quel qualcosa in più come stimolo.

"Sicuramente è stata una stagione difficile e un po' strana con tutti gli alti e bassi per me e per la squadra. Ma sono contento di avere ancora un po' di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere solo le sensazioni che si provano con una certa atmosfera. Ascoltare quella musica ti dà la spinta in più. Non è affatto una scusa, ma ci sono partite in cui inconsapevolmente ti metti davvero in gioco e trovi l'energia giusta: questa è la Champions League", ha detto Barella.

Sulle emozioni pre gara: "Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano 'the Champions', io mi ritrovo a pensare 'Ci siamo!'. Sono sensazioni forti. Ti vengono i brividi, e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions e i tifosi dell'Inter possono regalartele. E adesso il derby… Serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento".

Non manca un pensiero su quella Champions dell'Inter vinta nel 2010: "A dire il vero non ne abbiamo mai nemmeno parlato tra noi, perché tra campionato e Coppa Italia ci sono tante competizioni, non è facile concentrarsi su una sola. Ma è bello vedere le foto appese qui ad Appiano, o anche solo ascoltare i racconti di chi c'era in quel momento. Crea una sensazione che ti rende orgoglioso e ti stimola".