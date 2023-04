Inter di Coppa è stupefacente: Benfica battuto 2-0

Impresa dell'Inter che nell'andata dei quarti di finale di Champions League ha battuto il Benfica in trasferta per 2-0. In gol per i nerazzurri Barella di testa nel primo tempo e di Lukaku su rigore a 8' dalla fine. Primo tempo tattico e equilibrato al Da Luz con il Benfica vicino al vantaggio con una conclusione ravvcinata di Rafa parata di Onana. L'Inter risponde con un tiro dalla distanza di Acerbi e con un tentativo di Dzeko che non trova l'impatto di testa con il pallone da distanza favorevole. Nella ripresa attacca il Benfica ma non trova il gol anche per la grande difesa nerazzurra. Poi nel finale il 2-0 per un fallo di mano in area lusitana e rigore battuto con freddezza da Lukaku. Inter che mette una seria ipoteca sulla semifinale di Champions League.