Inter, Godin: “Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi”

Vigilia di Champions League per l’Inter, che domani sera, a San Siro, ospiterà il Barcellona in una sfida decisiva per il passaggio del turno. In conferenza stampa, assieme al tecnico Antonio Conte, ha parlato anche il difensore Diego Godin.

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è solamente la gara di domani, non pensiamo a nient’altro. Il Barcellona è una delle migliori squadre al mondo, ogni anno vince almeno un trofeo. Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo, vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi dando il massimo. Per qualificarci dovremo dare tutto, loro sono una squadra abituata ad arrivare fino in fondo in questa competizione. Sono già qualificati? Non conta”.