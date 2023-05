Inter, il gol di Dzeko al Milan nella storia

Edin Dzeko ha aperto le semifinali di Champions con uno straordinario gol al volo di sinistro. Il gol del momentaneo 1-0 contro il Milan è arrivato dopo 7 minuti e 23 secondi. Un gol rapidissimo: solo Filippo Inzaghi (5'39") con la Juventus contro lo United nel 1999 ha segnato un gol più rapido per una squadra italiana in una semifinale di Champions League rispetto a quello del centravanti nerazzurro.

Dzeko, che contro il Verona aveva toccato quota 400 gol a livello professionistico tra club e nazionale, è diventato il secondo marcatore più anziano nella fase a eliminazione diretta della Champions League, dopo Ryan Giggs, che era andato in gol il 26 aprile 2011 nella semifinale del Manchester United contro lo Schalke 04 (37 anni 148 giorni).

Ma, soprattutto, Dzeko è entrato nell'olimpo dei giocatori in grado di segnare in semifinale di Champions League con due maglie differenti. L'attaccante bosniaco era andato in gol con la maglia della Roma contro il Liverpool nella semifinale del 2018. Sono 11, Dzeko compreso, i calciatori che hanno segnato nelle semifinali di Champions con due maglie.