Inter, Inzaghi: “Abbiamo tanti rimpianti, ma dobbiamo essere orgogliosi”

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati grandiosi, hanno fatto una grandissima partita. Abbiamo perso una finale che volevamo vincere a tutti i costi, ma devono essere soddisfatti. Sono stati perfetti come squadra. Abbiamo giocato contro un avversario fortissimo, concedendo molto poco. Abbiamo tanti rimpianti, ma dobbiamo essere orgogliosi. Ho dato un abbraccio enorme ai ragazzi come lo dò ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto. È la quinta finale in due anni e dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. Nel primo tempo non abbiamo sofferto tantissimo, ma a livello di movimenti potevamo fare meglio. Nella ripresa invece abbiamo giocato bene e creato tante occasioni da gol, siamo mancati nella finalizzazione. Negli ultimi 20 minuti abbiamo sfiorato il gol più volte e mi sarei voluto giocare volentieri i supplementari perché la squadra li meritava. Il percorso in questa Champions è stato eccezionale, vogliamo tornare in finale e abbiamo le possibilità per farlo. Siamo arrivati al 10 giugno giocando 57 partite, per me è un percorso straordinario. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché avrebbero meritato di più".