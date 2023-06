Inter, Inzaghi: “Contro il City saranno molto importanti le gambe, la testa e il cuore”

Sarà molto importante il centrocampo, ma domani saranno molto importanti le gambe, la testa e il cuore. Le gambe serviranno per la corsa in più, la testa per rimanere lucidi in tutti i momenti della partita e il cuore in queste sfide ti fa trovare energie che non si pensano neanche di avere.

Io, la squadra, lo staff siamo abbastanza tranquilli, c’è serenità. Ovviamente più la partita si avvicina e più sale la tensione. Sappiamo cosa vuole dire questa partita per tutti, per la società, per la squadra e per i tifosi che ci hanno sempre accompagnati, non siamo mai stati soli, dai derby in semifinale a tutte le trasferte europee. Domani quel sacrificio in più lo dobbiamo ai tifosi e alla nostra società.